Что произошло в ночь на 22 июня

Кирби заявил, что Белый дом потрясен словами Пескова о возможной казни американских наемников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме заявили, что комментарии официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможном применении смертной казни к американским наемникам, которые воевали на Украине вызывают потрясение у официальных лиц США. Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство в американской столице не получало обращений по поводу двух наемников из США, захваченных на Украине.

22 июня - День памяти и скорби. В этот день в России и всем мире вспоминают годовщину начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

В Ростовской области разбился самолет Су-25. Сообщается, что катастрофа произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Погиб пилот Су-25, на земле жертв и разрушений не было.

Президент США Джозеф Байден заявил ,что ситуация вокруг Украины превратится в состязание на выносливость между Россией и Западом. По словам главы Белого дома, США и Европа должны продолжать быть готовы нести издержки, которыми для них сопровождается введение санкций в отношении Москвы.

В официальном аккаунте Верховной Раде Украины в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей из-за обстрела ВСУ. При этом авторы сообщения не стали писать, что женщина стала жертвой обстрелов со стороны ВСУ.

Хакер из группы RaHDIt заявил, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года.

Аналитик Эоин Дреа заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут уступить Польше лидерство в ЕС из-за желания наладить партнерские отношения с Россией.

Оператор связи Tele2 должен обосновать резкое увеличение цен на некоторые тарифы. Об этом заявили в российском Минцифры. Поводом для проверки послужило то, что некоторые абоненты этого оператора получили уведомления об увеличении стоимости тарифов более чем в полтора раза. Речь идет о безлимитных тарифах, уточнили в Минцифры.