В Минприроды Канады заявили, что власти ищут пути поставок Германии оборудования для «Северного потока» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что ласти Канады продолжают вести переговоры с правительством ФРГ, чтобы найти пути по доставке оборудования для газопровода "Северный поток".

"Мы ведем переговоры с Германией. Могут быть разные варианты [по доставке оборудования], которые мы можем рассмотреть", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

При этом министр подчеркнул, что в этом контексте для Оттавы "важно уважать санкции", введенные Канадой в отношении России.

Как писал сайт KP.ru, компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока - 1" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.

До этого "Газпром" заявил о снижении прокачки газа через трубопровод "Северный поток" из-за проблем с оборудованием компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, германская компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты.