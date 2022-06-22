СМИ рассказали о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц оконфузился, когда отправил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч. Об этом решение, которое вызвало недоумение в Вильнюсе, пишет обозреватель Мэтью Карничниг в своей статье для журнала Politico.

Как передает обозреватель, в ходе своего визита в Вильнюс в начале июня этого года глава немецкого правительства «попытался показать принимающей стороне свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики», заявив, что Берлин намерен двигаться по пути переброски в республику «надежной боевой бригады», подразумевая размещение в Литве нескольких тысяч военнослужащих.

Однако, как отмечает обозреватель, вскоре помощники канцлера опровергли его высказывание, сообщив, что Германия перебросит в Литву только штаб подразделения - примерно 50 человек, а большая часть войск останется в ФРГ.