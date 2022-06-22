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В мире22 июня 2022 5:16

В Британии подготовили законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ

Инициатива будет представлена 22 июня 2022
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Британии подготовили законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ

В Британии подготовили законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы правительства Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб подготовил проект закона, который освобождает суды Соединенного Королевства от обязанности следовать решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно данным телеканала Sky News, данная инициатива будет представлена в среду, 22 июня.

«Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», - заявил замглавы британского правительства

Если данный законопроект будет принят, Верховный суд в Лондоне станет конечной инстанцией по вопросам прав человека в Великобритании, а также подобная мера значительно упростит вывоз иностранных преступников из страны.

Как уточняется, новый билль о правах устанавливает приоритет общественной безопасности над правом нарушителей на семейную жизнь. Если ранее наличие детей представляло препятствие для депортации, то в соответствии с измененным законодательством осужденным мигрантам необходимо будет доказать, что принудительный отъезд нанесет «непоправимый вред» его детям.