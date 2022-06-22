Военный эксперт Леонков заявил, что запрет Литвой морского транзита в Калининград стал бы объявлением войны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Литва не станет перекрывать для России морской транзит в Калининград, поскольку это стало бы равнозначно объявлению войны.

«Все-таки морской путь по Балтике они не перекрывают. И вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России. Запрет поставок больше скажется на развитии Калининградского региона», - заявил военный эксперт.

Леонков отметил, что запрет Литвой на сухопутный транзит особенно сильно на поставках товаров Балтийскому флоту не скажется. Однако, по его мнению, российская сторона будет применять по отношению к Вильнюсу дипломатические и экономические рычаги воздействия, а военный ответ станет последней мерой, которую Москва будет вынуждена применить.

Эксперт также отметил, что экономических рычагов воздействия у Москвы немало и их нужно применять сразу. По его словам, Вильнюс вынужден будет пойти на попятную.

Напомним, на прошлой неделе Литва заявила Калининградской области о прекращении транзита санкционных товаров. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что под запрет попало 50 процентов всех грузов, отметив при этом, что таким образом республика грубо нарушила условия вступления в Европейский союз, которые предполагают свободный транзит в и из региона.