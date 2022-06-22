Депутат Милонов предложил отправлять участников спецоперации в санатории бесплатно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поощрять участников спецоперации на Украине. В России целесообразно создать специализированную санаторно-курортную программу и в рамках нее предоставлять бесплатные турпутевки на курорты России либо дружественных и союзных государств.

Сейчас к участию в спецоперации привлечены военные, волонтеры, журналисты, госслужащие. Многие из них нуждаются в восстановлении здоровья и отдыхе.

Многие нуждаются в отдыхе и восстановлении, пояснил Милонов. И после завершения спецоперации нужно поощрить всех, кто внес свой «вклад в победу над нацизмом».

Но о программе поддержки стоит позаботиться заранее, о чем и просит парламентарий Ростуризм и Минздрав.

Как сообщает RT, Виталий Милонов также выступает за то, чтобы вместе с участниками на отдых отправлялись члены их семей.

Тем временем "Известия" сообщают, что член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что освобожденные территории Запорожья не должны оставаться за пределами государственных границ РФ.

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