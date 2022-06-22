Компании переплатят 333 млрд рублей за перевозку грузов между Евросоюзом и Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство транспорта РФ и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) предложили запретить проезд в страну грузового автотранспорта из Европейского союза. В ассоциации заявили, что доставка должна происходить аналогично белорусской схеме перегрузки товаров на границе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект обращения ассоциации президенту России Владимиру Путину.

Как передает издание, ведомство и ассоциация перевозчиков подготовили проекты президентского указа и постановления правительства о запрете проезда на российской территорию фур, зарегистрированных в Евросоюзе.

Согласно подсчетам АСМАП, стоимость перевозки грузов в Россию из Европы, а также в обратном направлении возросла в четыре - пять раз, а переплата компаний - импортеров и экспортеров уже на данный момент составляет примерно 68 млрд рублей, а общее годовое количество переплат может достичь 333 млрд рублей.

На этом фоне Минтранс подготовил меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 млрд рублей, из которых 18,6 млрд пойдут на сохранение занятости в транспортных компаниях, а также на компенсацию их затрат, 3,5 млрд рублей выделят на субсидии лизинговым компаниям, а 2,4 млрд рублей направят на компенсацию ущерба из-за конфискаций на Украине транспортных средств и перевозимых грузов.

Сообщается, что пакет мер поддерживают глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.