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Общество22 июня 2022 6:36

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России до 30 июня 2022 года

Об этом сообщила пресс-служба ведомства
Виктор БАЖЕНОВ
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 30 июня

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 30 июня

Фото: Артем КИЛЬКИН

Росавиация приняла решение продлить ограничение полетов в 11 аэропортов России до 30 июня.

- Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня 2022 года, — гласит текст сообщения ведомства.

Ранее в Росавиации сообщили, что перерегистрация самолетов из зарубежных реестров в государственный реестр Российской Федерации на скажется на безопасности полетов. В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что в части регистрации самолетов в госреестре российское законодательство полностью соответствует Чикагской конвенции.

До этого ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) из-за ее возможного отключения, а также «глушения» сигналов. Экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию ими дублирующих средств воздушной навигации.