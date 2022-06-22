Захарова назвала махинацией процесс предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала махинацией процесс предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата в Евросоюз.

- Есть такое прекрасное слово как махинация. Когда многие решения, которые предпринимаются западным сообществом, - они больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера, — сказала она в эфире радио Sputnik.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что Украина не достойна статуса кандидата в Евросоюз. По его мнению, в стране наблюдается высокий уровень коррупции и преступности. Володин полагает, что в Европе понимают это, однако желание ослабить Россию превалирует.

Напомним, обозреватель американского агентства Bloomberg Андреас Клут считает, что Украина не готова вступить в ЕС. Он добавил, это относится и к вопросу членства Молдовы, Грузии, Албании, Северной Македонии. Клут объяснил, что экономика, судебная система и другие институты не готовы к членству в ЕС. Также обозреватель указал на то, что у союза нет механизма исключения тех стран, которые уже не соответствуют требованиям блока.