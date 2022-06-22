В МИД Франции отрицают ускоренную процедуру по вступлению Украины в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ускоренной процедуры по вступлению Украины в Европейский союз не будет. Такое заявление сделал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, отметив, что предоставление статуса кандидата станет началом долгого переговорного процесса.

«Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», - заявил дипломат в интервью радиостанции Europe 1 в среду, 22 июня.

Бон уточнил, что страна, которая намерена вступить в Европейский союз, должна выполнять жесткие требования, среди которых - верховенство закона, борьба с коррупцией, а также плюрализм СМИ.

Напомним, накануне спикер Европарламента Роберта Метсола призвала Евросоюз предоставить Украине статус кандидата на вступление в сообщество для того, чтобы подарить украинцам надежду. Как сообщалась ранее, страны Европейского союза готовы формально предоставить стране статус кандидата на вступление, что будет осуществлено уже на этой неделе на саммите лидеров стран ЕС 23-24 июня.