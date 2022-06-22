Пушилин сообщил, что с начала спецоперации погибли 190 мирных жителей ДНР

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с начала спецоперации погибли 190 мирных жителей республики.

- С начала специальной военной операции у нас погибших 190 человек, из них 9 детей, и порядка 900 человек раненых, — сказал он в эфире «Соловьев Live», уточнив, что речь идет о мирных жителей.

Пушилин добавил, что власти республики не раскрывают данные о погибших среди военных.

Ранее замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что, согласно оценкам ДНР, украинские войска с начала российской военной спецоперации потеряли свыше 30 тысяч человек. По его оценкам, количество раненых украинских военных может доходить до 90 тысяч человек.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал постановление, разрешающее принимать на службу по контракту иностранных наемников. Первый контракт на прохождение службы заключается на один год. Контракт, срок действия которого заканчивается в период объявления мобилизации, считается продленным на тех же условиях до окончания мобилизации. Кроме того, призванные на службу до мобилизации могут быть уволены в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» или по решению министра внутренних дел.