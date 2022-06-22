Международное энергетическое агентство призвало Европу готовиться к прекращению поставок российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал власти Европейского союза готовиться к полному отключению от российского газа, а также прекращению поставок голубого топлива ближайшей зимой.

«Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен», - заявил глава агентства в интервью Financial Times, указав на то, что Москва пытается использовать поставки голубого топлива в качестве рычагов давления на Европу в ходе специальной военной операции на Украине.

Бироль назвал оправданными в данной ситуации экстренные меры, принятые европейскими правительствами, в том числе и запуск старых угольных электростанций, от эксплуатации которых было решено отказаться. Однако глава МЭА уверен, что увеличение угольной генерации будет временным, помогая сохранить имеющиеся запасы газа в хранилищах для использования в зимний период.

Напомним, ранее Германия и Австрия заявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, а Нидерланды приняли решение снять ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год для понижения риска нехватки газа. Как писал сайт kp.ru, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены ЕС не возвращаться к «грязным» источникам энергии.