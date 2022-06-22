Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожарные локализовали возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом в среду, 22 июня, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.

«В 10.12 мск пожар локализован на 50 квадратных метрах», - заявил он, отметив, что пострадавших нет.

В МЧС России сообщили, что на месте пожара от задействованы 35 человек, 17 единиц техники, в том числе 30 человек и 14 единиц техники от министерства. В ведомстве также заявили, что на данный момент причины пожара уточняются.

Напомним, возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошло утром в среду, 22 июня. Как писал сайт kp.ru, пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Юге России.