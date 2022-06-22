Соединенные Штаты отказались поставлять передовые дроны MQ-1C на Украину из-за боязни потерять их Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон отказался поставлять передовые беспилотники MQ-1C на Украину из-за боязни потерять их. Об этом заявил Тревор Филсет в публикации для издания The National Interest.

- Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников, — написал он.

По словам Филсета, в американском военном ведомстве опасаются, что армия России собьет БПЛА и получит доступ к секретным технологиям.

Журналист отметил, что производитель дронов может заменить некоторые детали БПЛА менее продвинутыми, однако это негативно скажется на характеристиках машин, а также займет несколько месяцев.

Ранее японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Вашингтон и Лондон сделали многое для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине, указав на то, что все началось еще 23 октября прошлого года, когда Киев запустил ударный беспилотник Bayraktar, что «положило начало всему». По его мнению, американский лидер Джо Байден должен был «жестко сказать Украине прекратить использовать ударные беспилотники», а также призвать президента России Владимира Путина «к сдержанности» вместо подстрекательства сторон к конфликту. Судзуки также напомнил, что страны «Большой семерки», и в том числе, Великобритания позже выступила с провокационным жестким заявлением.