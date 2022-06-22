Курс доллара 22 июня 2022 года Фото: REUTERS

Евро и доллар слабеют по отношению к рублю. Так в начале основной сессии на торгах Московской биржи в среду, 22 июня, американская валюта опустилась ниже 53 рублей, что произошло впервые с июня 2015 года.

По данным на 10:27 мск, курс доллара потеря 1,52%, опустившись до 52,96 рублей. К 10:35 мск курс американской валюты замедлил падение до 1,13% и находится на уровне 53,16 рублей.

Европейская валюта опустилась до 55,4 рублей, потеряв 1,84%, что также произошло впервые с 2015 года.

Напомним, ранее аналитики заявили, что в текущем году курс российской валюты сохранит относительную стабильность. Так, по их оценкам, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря этого года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.