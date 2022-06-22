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Экономика22 июня 2022 8:07

Курс доллара упал ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара 22 июня 2022 года упал ниже 53 рублей впервые за семь лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Курс доллара 22 июня 2022 года

Курс доллара 22 июня 2022 года

Фото: REUTERS

Евро и доллар слабеют по отношению к рублю. Так в начале основной сессии на торгах Московской биржи в среду, 22 июня, американская валюта опустилась ниже 53 рублей, что произошло впервые с июня 2015 года.

По данным на 10:27 мск, курс доллара потеря 1,52%, опустившись до 52,96 рублей. К 10:35 мск курс американской валюты замедлил падение до 1,13% и находится на уровне 53,16 рублей.

Европейская валюта опустилась до 55,4 рублей, потеряв 1,84%, что также произошло впервые с 2015 года.

Напомним, ранее аналитики заявили, что в текущем году курс российской валюты сохранит относительную стабильность. Так, по их оценкам, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря этого года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.