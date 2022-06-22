В России предложила обязать «Газпром» продавать на бирже не менее 10% от поставок внутри страны Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать «Газпром» продавать на бирже не менее 10% от поставок внутри России.

- По мнению ФАС, следует установить минимальные объемы биржевых продаж природного газа для ПАО «Газпром» не менее 10%, для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке, - не менее 3%, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно предложению ФАС, в дальнейшем норматив для обеих категорий составит 10%.

Ранее компания «Газпром» сообщила, что трубопровод «Турецкий поток» будет на плановом ежегодном техническом обслуживании в период с 21 по 28 июня текущего года, в связи с чем транспортировка газа по обеим ниткам магистрали будет временно приостановлена. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Приостановка поставок по «Турецкому потоку» была заблаговременно согласована всеми заинтересованными сторонами, отмечали в «Газпроме». В прошлом году ремонт на газопроводе также проводился в конце июня - с 22 по 29 июня.

До этого «Газпром» заявил, что останавливает работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая».