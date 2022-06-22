Байден призвал Конгресс США готовиться к новой пандемии

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии, а также планировать бюджет, учитывая все последствия коронавирусной инфекции.

«В конечном итоге нам нужно больше денег не только на вакцины для детей. Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии. Будет еще одна пандемия. Мы должны думать наперед. Вот почему нам нужны деньги», - заявил глава Белого дома в ходе своего выступления о применении вакцины от коронавирусной инфекции для детей до пяти лет.

В марте этого года Белый дом также призвал Конгресс США дополнительно выделить 22,5 млрд долларов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщалось, средства направят на закупку вакцин, а также обеспечение системы здравоохранения всем необходимым. Сотрудники администрации главы государства опасаются, что вскоре столкнутся с новой волной COVID-19.