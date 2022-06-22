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Общество22 июня 2022 8:30

Выяснилось, какая окрошка дешевле: на кефире или на квасе

Аналитики выяснили, что окрошка на кефире дешевле, чем на квасе
Виктор БАЖЕНОВ
Аналитики выяснили, что окрошка на кефире дешевле, чем на квасе

Аналитики выяснили, что окрошка на кефире дешевле, чем на квасе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики «Сбермаркета» провели исследование и выяснили, что окрошка на кефире дешевле, чем на квасе.

Продукты для пяти порций окрошки обойдутся примерно в 550 рублей. Это полкилограмма картофеля, 400 грамм вареной колбасы, три яйца, 200 грамм редиса, 300 грамм огурцов, по 30 грамм укропа, петрушки и зеленого лука и заправка — кефир или квас со сметаной. Итоговая стоимость складывалась из средних цен на ингредиенты у крупнейших российских ретейлеров.

Аналитики выяснили, что любителям окрошки на квасе придется заплатить чуть больше денег. Продуктовая корзина для окрошки на квасе оценивается в 573 рубля, в то время как окрошка на кефире обойдётся в 524 рубля — на 49 рублей дешевле.

Также в «Сбермаркете» сообщили о резком росте спроса на квас. За первые две недели июня спрос на напиток был на 50% выше, чем во второй половине мая.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова дала советы по приготовлению полезной окрошки. По словам специалиста, это блюдо является одним из самых правильных для питания. При приготовлении окрошки Павлова советует не счищать с огурцов кожуру, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки. Как отмечает эндокринолог, благодаря ей овощ переваривается два часа, что дает «длительное насыщение». Кроме того, специалист советует класть в окрошку как можно больше зелени, также являющейся источником клетчатки. Вместо колбасы Павлова рекомендует использовать вареное мясо, поскольку неоднократно была доказана способность обработанного мяса вызывать злокачественные опухоли. Эндокринолог считает правильным добавить в блюдо немного вареной говядины или курицы.