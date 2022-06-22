Выяснилось, какая окрошка дешевле: на кефире или на квасе

Аналитики выяснили, что окрошка на кефире дешевле, чем на квасе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики «Сбермаркета» провели исследование и выяснили, что окрошка на кефире дешевле, чем на квасе.

Продукты для пяти порций окрошки обойдутся примерно в 550 рублей. Это полкилограмма картофеля, 400 грамм вареной колбасы, три яйца, 200 грамм редиса, 300 грамм огурцов, по 30 грамм укропа, петрушки и зеленого лука и заправка — кефир или квас со сметаной. Итоговая стоимость складывалась из средних цен на ингредиенты у крупнейших российских ретейлеров.

Аналитики выяснили, что любителям окрошки на квасе придется заплатить чуть больше денег. Продуктовая корзина для окрошки на квасе оценивается в 573 рубля, в то время как окрошка на кефире обойдётся в 524 рубля — на 49 рублей дешевле.

Также в «Сбермаркете» сообщили о резком росте спроса на квас. За первые две недели июня спрос на напиток был на 50% выше, чем во второй половине мая.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова дала советы по приготовлению полезной окрошки. По словам специалиста, это блюдо является одним из самых правильных для питания. При приготовлении окрошки Павлова советует не счищать с огурцов кожуру, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки. Как отмечает эндокринолог, благодаря ей овощ переваривается два часа, что дает «длительное насыщение». Кроме того, специалист советует класть в окрошку как можно больше зелени, также являющейся источником клетчатки. Вместо колбасы Павлова рекомендует использовать вареное мясо, поскольку неоднократно была доказана способность обработанного мяса вызывать злокачественные опухоли. Эндокринолог считает правильным добавить в блюдо немного вареной говядины или курицы.