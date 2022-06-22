Новый представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев Фото: REUTERS

Новый официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден усиливает страдания американских семей из-за высоких цен на топливо.

В ходе брифинга одна из журналисток задала вопрос о том, какие меры администрация главы государства принимает для поддержания семей из-за высоких цен на топливо.

«Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо», - заявила представитель Белого дома.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что американский лидер планирует выступить с речью об отмене федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране, однако данный шаг называли «символическим», поскольку такое решение должно пройти через Конгресс, где и республиканцы, и демократы считают, такая мера не сможет помочь стабилизировать ситуацию с высокими ценами на топливо.