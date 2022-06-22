Белоруссия проведет мобилизационные учения с 22 июня по 1 июля 2022 года

В Белоруссии пройдут мобилизационные учения с 22 июня по 1 июля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия проведет мобилизационные учения в Гомельское области. Маневры пройдут с 22 июня по 1 июля 2022 года.

- В период с 22 июня по 1 июля 2022 года в соответствии с планом подготовки вооруженных сил в 2021/2022 учебном году… проводится мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области, — говорится в сообщении минобороны страны.

Отмечается также, что такие маневры проходят каждый год. Их цель — проверить готовность военных комиссариатов выполнять свои задачи.

Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило о начале тренировок Вооруженных сил страны по переходу с мирного на военное время. Там пояснили, что общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время. В минобороны республики уточнили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в текущем учебном году.