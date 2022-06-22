Видео с места пожара на заводе в Ростовской области опубликовало МЧС России

МЧС России опубликовало видео с места пожара на заводе в Ростовской области Фото: Иван МАКЕЕВ

МЧС России опубликовало видео с места пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. На кадрах видно, как пожарные локализуют возгорание одного из участков производства, охваченного огнем.

Напомним, возгорание в теплообменнике на заводе произошло утром в среду, 22 июня. Как писал сайт kp.ru, пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Позже в ведомстве сообщили, что пожарные локализовали возгорание. Это произошло в 10:12 по местному времени. В МЧС России также сообщили, что на месте пожара от задействованы 35 человек, 17 единиц техники, в том числе 30 человек и 14 единиц техники от министерства. В ведомстве также заявили, что на данный момент причины пожара уточняются.

Ранее в Шанхае произошел серьезный пожар на заводе китайской нефтехимической компании Sinopec. Известно, что огонь на предприятии по производству этиленгликоля вспыхнул около четырех часов утра. По данным The Global Times, в результате случившегося как минимум один человек погиб. Экологи уже взяли необходимые пробы в окрестностях завода и установили, что ущерба окружающей среде нанесено не было.