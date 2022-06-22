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Политика22 июня 2022 9:13

Италия заморозила имущество россиян на 1,7 млрд евро

Об этом сообщило силовое подразделение Минфина страны
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Италия заморозила имущество россиян на 1,7 млрд евро

Италия заморозила имущество россиян на 1,7 млрд евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовая гвардия Италии c даты введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество граждан России в общей сложности на 1,7 миллиарда евро, отмечается в сообщении силового подразделения Минфина страны.

"С 23 февраля 2022 года в связи с российско-украинским кризисом и последовавшей за ним военной эскалацией Финансовая гвардия… начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физлиц и компаний, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом", - сообщает Фингвардия в сводном коммюнике в честь годовщины основания ведомства в 1774 году.

В документе указывается, что проверки затронули более 1,1 тысячи "субъектов, которые способствовали нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.