Италия заморозила имущество россиян на 1,7 млрд евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовая гвардия Италии c даты введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество граждан России в общей сложности на 1,7 миллиарда евро, отмечается в сообщении силового подразделения Минфина страны.

"С 23 февраля 2022 года в связи с российско-украинским кризисом и последовавшей за ним военной эскалацией Финансовая гвардия… начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физлиц и компаний, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом", - сообщает Фингвардия в сводном коммюнике в честь годовщины основания ведомства в 1774 году.

В документе указывается, что проверки затронули более 1,1 тысячи "субъектов, которые способствовали нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.