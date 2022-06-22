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Политика22 июня 2022 9:15

Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Традиционная церемония состоялась в Александровском саду
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве у Кремлевской стены.

Традиционная церемония состоялась в Александровском саду. Во время церемонии солдаты роты Почетного караула установили венок с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации», а также с лентой в цветах российского флага.

Глава государства расправил ленты и склонил голову в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, после чего цветы к мемориалу возложили и другие участники церемонии.

Напомним, днем ранее, накануне 22 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал долгом нынешнего и будущего поколений не дать переписать историю победы в Великой Отечественной войне, отметив, что этот день является значимой датой в истории.