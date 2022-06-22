Более 920 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане Фото: REUTERS

По меньшей мере 920 человек погибли, еще примерно 620 пострадали из-за землетрясения, которое произошло в восточной части Афганистана. Такие данные в среду, 22 июня, привел заместитель министра временного правительства Исламского Эмирата по ликвидации стихийных бедствий.

Ранее говорили о 300 погибших и 600 раненых. Как сообщили тогда местные чиновники, число жертв может увеличиться, если жителям региона не будет оказана экстренная помощь.

Как сообщала ранее Геологическая служба США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,1. Подземные толчки были зафиксированы в минувший вторник, 21 июня, в 20:54 UTC (23:54 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост с населением более 96 тысяч человек, а очаг залегал на глубине примерно 51 километра.