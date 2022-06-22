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Политика22 июня 2022 9:35

Замглавы МИД России Рябков предупредил о возможной эскалации в регионах, где США хотят сохранить доминирование

В частности, конфликтный потенциал растет в АТР, считает дипломат
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Замглавы МИД России Рябков предупредил о возможной эскалации в регионах, где США хотят сохранить доминирование

Замглавы МИД России Рябков предупредил о возможной эскалации в регионах, где США хотят сохранить доминирование

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В обозримой перспективе нельзя исключать эскалации кризисов в тех регионах мира, где США стремятся к доминированию, в частности, растет конфликтный потенциал в АТР, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"В обозримой перспективе нельзя исключать эскалации кризисных ситуаций в тех регионах мира, где США и их союзники стремятся сохранить свое доминирование. В частности, фиксируется рост конфликтного потенциала в АТР", - отметил Рябков, выступая на встрече в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о попытках Запада утвердить свое доминирование в мире. Он также отметил, что переговоры с США по безопасности прошли в соответствии с ожиданиями Москвы. Лавров заявил, что в ходе переговоров подтвердились в полной мере попытки Запада утвердить свое доминирование в мире.