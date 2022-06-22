Губернатор Ростовской области: после пожара на Новошахтинском НПЗ обнаружены два беспилотника

В Ростовской области сообщили, что после пожара на Новошахтинском НПЗ обнаружены обломки двух беспилотников Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после пожара на Новошахтинском НПЗ на территории предприятия обнаружены обломки двух дронов.

- По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты 2х беспилотников, — написал политик в Telegram.

Он также назвал слаженной и оперативной работу сотрудников регионального МЧС.

Голубев сообщил, что работа предприятия была приостановлена. Специалисты оценивают ущерб от произошедшего и вероятность возобновления работы завода в кратчайшие сроки.

Тем временем, Новошахтинский завод нефтепродуктов тоже подтвердил, что причиной пожара на предприятии стал удар беспилотников по техобъектам.

Напомним, возгорание в теплообменнике на заводе произошло утром в среду, 22 июня. Как писал сайт kp.ru, пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Позже в ведомстве сообщили, что пожарные локализовали возгорание. Это произошло в 10:12 по местному времени. В МЧС России также сообщили, что на месте пожара от задействованы 35 человек, 17 единиц техники, в том числе 30 человек и 14 единиц техники от министерства. В ведомстве также заявили, что на данный момент причины пожара уточняются.