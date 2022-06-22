В МИД сообщили, что Россия рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Высокомерную" ноту, отправленную Лондоном российскому посольству по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, в настоящее время рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к РФ по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив "высокомерную" ноту.

"Этот документ в настоящее время рассматривается в Москве", - сказала Захарова и пообещала уточнить о реакции на него и рассказать детали о ноте.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Следствие установило, что они принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Все трое приговорены к высшей мере наказания – смертной казни.

Также позже глава ДНР заявил, что не видит оснований для помилования приговоренных к смертной казни наемников. Преступления наемников слишком тяжелые, чтобы выносить решение о помиловании, считает он.