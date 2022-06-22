Совфед отклонил закон, дающий прокурорам право оспаривать нарушающие контрсанкции сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации России отклонил на заседании в среду, 22 июня, закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, которая была заключена с нарушением закона, предусматривающего специальные экономические меры в ответ на действия недружественных стран.

Для доработки закона будет создана согласительная комиссия Совфеда РФ и Государственной Думы России.

Напомним, в 2018-м году президент РФ Владимир Путин подписал указ “О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ”. Об этом сообщала пресс-служба Кремля. В тексте документа отмечалось, что специальные экономические меры предпринимаются в целях защиты нацинтересов в ответ на санкции украинской стороны против российских резидентов.

Также ранее Экономист Дмитрий Прокофьев объяснил, как будут проходить сделки с компаниями из стран, признанных Россией недружественными.