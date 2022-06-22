Песков заявил, что ответ России на запрет транзита через Литву в Калининград находится в стадии обсуждения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ответные меры Москвы на запрет транзита через Литву в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения

«Сейчас идет процесс выработки решения … Меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить. О каких конкретно мерах идет речь, сейчас говорить преждевременно», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждаются ли конкретные меры.

Напомним, накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры Москвы будут в практической, а не в дипломатической области, отметив, что сейчас ответ прорабатывается в межведомственном формате. Дипломат также заявила, что Литве и Европейскому союзу через их дипломатические представительства в Москве было заявлено о «недопустимости подобных действий», а также о «необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло».