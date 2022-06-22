Минфин сообщил, что российские запасы золота хранятся в РФ

Министерство финансов сообщило, что российские запасы золота хранятся в РФ Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство финансов сообщило, что российские запасы золота хранятся в РФ.

- Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас, — замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Напомним, лидеры стран Евросоюза намерены включить в новый пакет санкций в отношении России золото. Об этом сказано в проекте документа, который ЕС должен рассмотреть на саммите 23-24 июня 2022.

Ранее вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский выразил мнение, что новые санкционные ограничения ЕС для России, которые могут коснуться золота, вряд ли несут в себе прямую угрозу для РФ. По его словам, на самом деле санкции против российского золота были введены еще в марте. Это произошло в момент, когда Лондонская ассоциация рынка драгметаллов отменила всем российским слиткам сертификацию, пояснил он.