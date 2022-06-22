Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса после получения посольством страны в Москве нового адреса.

"Посольство Соединенных Штатов в России получили новый официальный адрес… Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там прекрасный, промышленный, про кадры вообще не говорю", - сказала она в ходе брифинга сегодня, 22 июня.

Напомним, после появления в Москве площади ДНР новый адрес получили девять зданий посольства США: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.

Ранее Блинкен заявил, что США не признают Крым российским и не примут подобных решений по республикам Донбасса. Также он заявил, что Запад может ответить на нынешнюю ситуацию вокруг Украины, определив ее как "ситуацию среднего кипения".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.