Губернатор Василий Орлов: «Все больше амурских школьников во время летних каникул предпочитают работать»

В этом году временную работу на летних каникулах получили около тысячи школьников Амурской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около тысячи амурских школьников этим летом получат возможность подработать на каникулах. На организацию занятости подростков в этом году из бюджета Приамурья выделили более двух миллионов рублей. Рабочие места на три летних месяца будут организованы для молодых людей от 14 до 18 лет.

- Все больше амурских школьников во время летних каникул предпочитают работать. В этом году таких около тысячи, что почти на сотню больше чем в прошлом. На организацию занятости подростков из областного бюджета направлено свыше двух миллионов рублей, что тоже существенно больше, чем годом ранее, - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Глава региона отметил, что во время каникул у школьников есть возможность не только заработать себе на карманные расходы, но и применить на практике полученные навыки и понять, какую именно будущую профессию им хотелось бы получить. Кроме средств, направленных на занятость подростков из областного бюджета, дополнительное финансирование на оплату труда детей выделяют и муниципалитеты.

- Лидером в этой части стал город Свободный – там на эти цели выделено 1,6 миллиона рублей. Среди районов и муниципальных округов больше всего предусмотрел Тындинский МО – 596 тысяч рублей, - рассказал глава региона Василий Орлов.

В числе работодателей, предоставивших рабочие места для подростков и финансирующих оплату их труда из собственных резервов, – администрации сельских советов, школы, службы по благоустройству территорий, строительные компании. Особое внимание в регионе уделяется занятости подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этим летом удалось трудоустроить около 250 таких ребят.