В России изменят тарифы на ОСАГО из-за подорожания запчастей

Центробанк сообщил о решении изменить тарифы на ОСАГО из-за подорожания запчастей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк России принял решение об изменении тарифов на ОСАГО из-за существенного подорожания автомобильных запчастей. Об этом сообщил регулятор в среду, 22 июня.

Как сообщается, Центробанк РФ предлагает расширить коридор базового тарифа для большинства категорий автовладельцев. Увеличить диапазон собираются на 26% и вверх, и вниз. Регулятор объясняет соответствующие решение расчетами, которые «учитывают актуальные данные о стоимости запчастей». Уточняется, что запчасти, которые чаще всего бьются при авариях, стали дороже почти на треть, что и привело к новому расчету размера страхового возмещения по ОСАГО.

Отмечается, что для владельцев легковых автомобилей страховщики установят стоимость ОСАГО для каждого водителя индивидуально в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта данный диапазон будет шире на 17,8% в обе стороны.

«В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных», - говорится в публикации, представленной на официальном Telegram-канале регулятора.