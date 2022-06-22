Премьер Молдавии распорядилась обеспечить население дровами в приоритетном порядке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила министру окружающей среды республики Юлиане Кантаражиу заняться вопросом обеспечения населения дровами в приоритетном порядке, указав на необходимость сдержать возможный рост цен на дрова, обеспечив их наличие осенью на фоне более чем четырехкратного увеличения тарифа на газ для населения.

«Необходимо сделать приоритетом вопросы, связанные со снабжением дровами. Необходима программа обеспечения дровами, необходимо гарантировать, чтобы цены не росли. Если потребуется, то мы запросим помощь из-за рубежа», - сказала глава правительства в ходе заседания в среду, 22 июня.

Министерству труда и социальной защиты Гаврилица поручила разработать целевые компенсации за газ, а также электричество и отопление, указав также на необходимость содействия в том, что касается снабжения дровами. «В следующие месяцы это должно быть приоритетом в работе министерства экологии», - отметила она.

В 2016 году в республика приостанавливали вырубку лесов на фоне быстрого сокращения насаждений, которые занимают только 12% территории Молдавии. Министерство окружающей среды тогда заявило, что страна находится на грани экологической катастрофы.

Напомним, накануне Германия и Австрия сообщили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, а Нидерланды сняли ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год для понижения риска нехватки газа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь призвала страны-члены ЕС не возвращаться к «грязным» источникам энергии.