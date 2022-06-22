Московский "Спартак" сделал заявление по поводу участия в Суперкубке России по футболу

"Спартак" выиграл Кубок России по футболу и теперь будет играть за Суперкубок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) в среду, 22 июня, выпустил официальное заявление, в котором объявил, что будет играть в матче за Суперкубок России-2022 против питерского "Зенита". Тема возможного бойкота командой матча-открытия следующего сезона довольно долго муссировалась в медиапространстве, сообщает "КП-Спорт". "Спартак" и сам подогревал интерес к этой теме рядом громких высказываний. Однако же сегодня пресс-служба команды сообщила:

- Футбольный клуб «Спартак-Москва» считает непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Олимп Суперкубок России. Это решение РФС вызвало справедливые вопросы у многих болельщиков и породило широкую общественную дискуссию, в ходе которой на повестке возникла тема возможного бойкота игры со стороны нашей команды, - говорится в тексте официального заявления команды.

Но в конце концов в заявлении было отмечено:

- Сегодня в Тарасовке спартаковцы под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля начали подготовку к сезону и к матчу за Суперкубок.

Отметим, что ранее капитан "Спартака" Георгий Джикия говорил, что позиция команды будет озвучена в ближайшее время. При этом, в РФС говорили, что не верят в возможный бойкот "Спартаком" матча на Суперкубок России против "Зенита". К матчу против "сине-бело-голубых" столичный клуб будет готовить новый тренерский штаб во главе с молодым наставником Гильермо Абаскалем.

Отметим, что матч на Суперкубок России по футболу-2022 "Зенит" - "Спартак" пройдет 9 июля 2022 года в Санкт-Петербурге.