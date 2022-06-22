Кадыров анонсировал сообщение о взятии и зачистке Лисичанска в ближайшее время

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени появится сообщение о взятии Лисичанска (ЛНР) в кольцо и зачистке городской территории от националистов.

"В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов", - написал Кадыров в Телеграм-канале.

Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под полный контроль войск России и ЛНР Глава Чечни отметил, что на освобождение города потребовалось три часа.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.