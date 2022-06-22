Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире22 июня 2022 11:09

Экс-депутат Рады Кива заявил, что Польша планирует ввести свои войска на Украину в конце июля 2022 года

Киев и Варшава намерены использовать ситуацию с Калининградом в качестве отвлекающего маневра, сообщил бывший парламентарий
Виктор БАЖЕНОВ
Бывший депутат Рады заявил, что Польша планирует ввести свои войска на Украину в конце июля 2022 года

Бывший депутат Рады заявил, что Польша планирует ввести свои войска на Украину в конце июля 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, ссылаясь на источник, сообщил, что польские власти планируют ввести свои войска на Украине в конце июля 2022 года. По его словам, ввод войск согласован с ВСУ.

- Начало польской-«миротворческой миссии» намечено на конец июля, по прогнозам генштаба Украины - к моменту полного уничтожения группировки ВСУ на Донбассе и окончательной потери Луганской и Донецких областей, — написал политик в Telegram.

По его словам, Киев и Варшава намерены использовать ситуацию с Калининградом в качестве отвлекающего маневра.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши мечтают заполучить Западную Украину, воспользовавшись боевыми действиями на украинской территории. По его словам, Минску и его союзникам придется в этом случае ответить. Как считает политик, столь смелые намерения Польши объясняются покровительством Соединенных Штатов, «которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы». В этой связи Белоруссия вынуждена приводить в готовность войска на западе и на юге, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Запад имеет мысли «влезть и в Белоруссию».