Экс-депутат Рады Кива заявил, что Польша планирует ввести свои войска на Украину в конце июля 2022 года

Бывший депутат Рады заявил, что Польша планирует ввести свои войска на Украину в конце июля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, ссылаясь на источник, сообщил, что польские власти планируют ввести свои войска на Украине в конце июля 2022 года. По его словам, ввод войск согласован с ВСУ.

- Начало польской-«миротворческой миссии» намечено на конец июля, по прогнозам генштаба Украины - к моменту полного уничтожения группировки ВСУ на Донбассе и окончательной потери Луганской и Донецких областей, — написал политик в Telegram.

По его словам, Киев и Варшава намерены использовать ситуацию с Калининградом в качестве отвлекающего маневра.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши мечтают заполучить Западную Украину, воспользовавшись боевыми действиями на украинской территории. По его словам, Минску и его союзникам придется в этом случае ответить. Как считает политик, столь смелые намерения Польши объясняются покровительством Соединенных Штатов, «которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы». В этой связи Белоруссия вынуждена приводить в готовность войска на западе и на юге, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Запад имеет мысли «влезть и в Белоруссию».