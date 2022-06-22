Арест Медведчука продлен до 9 августа 2022

Арест Медведчука продлён до 9 августа 2022 Фото: REUTERS

Арест украинского политика Виктора Медведчука, который был задержан ранее Службой безопасности Украины (СБУ), продлён до 9 августа текущего. Об этом говорится в сообщении на сайте Лычаковского райсуда Львова.

«Судья удовлетворил ходатайство прокурора офиса Генпрокурора и продлил Виктору Медведчуку срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней - до 9 августа», сказано в сообщении.

Напомним, 12 апреля, Служба безопасности Украины заявила о задержании главы политсовета фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», указав, что это произошло по поручению украинского президента Владимира Зеленского, а позже сообщил об аресте недвижимости политика и его жены. Украинский в свою очередь предложил Москве обмен Медведчука на граждан незалежной, которые находятся в плену.