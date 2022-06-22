Раздевшийся до трусов украинец избил в Вене двух полицейских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Раздевшийся до трусов 26-летний житель Украины избил двух полицейских после ссоры с соседями в Вене, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По информации ведомства, в дежурную часть накануне, 21 июня 2022 года, в вечернее время поступил звонок очевидца, который сообщил о конфликте в холле студенческого общежития на северо-западе Вены. Прибывшие к месту стражи порядка нашли там гражданина Украины, который вел себя агрессивно. В ходе конфликта мужчина разделся до трусов и демонстративно разломал находившийся рядом пылесос.

"Приехавшие полицейские тщетно хотели успокоить подозреваемого. Мужчина руками и ногами нанес множественные удары обоим полицейским. Несмотря на сопротивление, мужчину задержали", - уточняется в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что украинец избил 84-летнего пенсионера в Москве из-за спора о спецоперации. Пожилой мужчина попал в больницу с сотрясением мозга, гематомами и переломом челюсти.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года можно прочитать здесь.