Четыре человека погибли при подрыве снаряда в воинской части во Владимирской области

В Западном военном округе (ЗВО) подтвердили сообщение о гибели четырех человек в результате подрыва боеприпаса в воинской части во Владимирской области в среду, 22 июня.

Уточняется, что жертвами стали трое военнослужащих и один гражданский специалист, а сам инцидент произошел при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов.

«При проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист», - приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы ЗВО.

В пресс-службе военного округа также сообщили, что в результате подрыва боеприпаса произошел пожар, который был оперативно потушен, что в свою очередь помогло исключить какую-либо угрозу остальным хранилищам боеприпасов и населенным пунктам, которые расположены поблизости от арсенала.