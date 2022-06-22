Минобороны Германии заявило, что Украина обещала не стрелять из их оружия по России

Кристина Ламбрехт. Фото: REUTERS

Киев дал Берлину гарантии, что поставляемое Германией оружие будет использовано исключительно в целях обороны, а обстрелов по российской территории из него совершаться не будет. Такое заявление сделала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии», - заявила глава военного ведомства Германии.

Ламбрехт сообщила, что министр обороны Украины Алексей Резников был на прошлой неделе в Брюсселе, «приняв участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать - что эти вооружения используются только в целях самообороны, что ... не будет обстрела российской территории»

Напомним, накануне правительство Германии впервые рассказало о вооружении, поставленном Украине. Как писал сайт kp.ru, список военной помощи был опубликован на сайте немецкого кабмина во вторник, 21 июня. Согласно представленным документам, в перечне уже предоставленного оружия и материалов числиться 38 позиций, а в запланированных - 25.