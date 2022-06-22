Минобороны Эстонии заявило, что Россия якобы имитировала удары по странам Балтии

В Эстонии заявили, что Россия якобы имитировала удары по странам Балтии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявила, что Россия якобы имитировала удары по странам Балтии.

- По данным эстонской разведки, Россия имитировала обстрел Эстонии и других стран Балтии во время своих недавних ракетных учений. Хотя в ходе учений отрабатывалась процедура пуска ракет, огневые устройства все же не были заряжены настоящими ракетами, — сказала она в интервью порталу ERR.

Ранее Министерство иностранных дел прибалтийской республики заявило, что российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии. В связи с этим ведомство выразило протест послу России в Таллине Владимиру Липаеву. В ведомстве назвали инцидент «крайне серьезным» и предупредили, что он вызовет дополнительную напряженность между странами.

До этого власти Эстония приняли решение ввести для частных лиц запрет на ввоз из России подсанкционных товаров. Теперь в данный перечень включили водку и стулья. Об этом говорится в документе на сайте налогово-таможенного департамента республики. В публикации отмечается, что речь идет о продукции, которая приносит России «существенный доход» и помогает финансировать расходы на спецоперацию. С 10 июля 2022 года граждане не смогут ввезти в Эстонию алкоголь крепостью ниже 80 градусов - пиво, вино, виски, ликеры и другое спиртное. Кроме того, власти запретят ввозить древесину и изделия из дерева, мебель и удобрения.