В Омске не могут устранить порыв трубы под незаконно установленными гаражами

Коммунальная авария лишила жителей Омска воды Фото: Артем КИЛЬКИН

21 июня жители Барнаульского переулка в Омске пожаловались, что остались без воды из-за коммунальной аварии, сообщил «Город 55». Проблема не новая, но сотрудники ресурсной компании не могут оперативно устранить течь в подземной трубе, потому что коммуникации находятся под гаражами. При этом железные боксы здесь поставлены незаконно, без согласования с муниципалитетом, пояснили жители.

- Несмотря на многочисленные обращения в администрацию Центрального округа Омска по поводу незаконного расположения вышеуказанных гаражей (начиная с 2017 года!), чиновники не торопятся установить проблему, - пояснили пострадавшие в своем публичном обращении.

Скорее всего, для выноса незаконно установленных гаражей, администрации необходимо получить судебное решение. Возможно, проволочка кроется в этом. Главное, чего боятся жители Барнаульской улицы – скопление воды под асфальтом и строениями, которые могут подмыть фундаменты близ стоящих зданий. Как сообщили очевидцы, участок продолжает топить, а в кранах сухо.