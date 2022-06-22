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Происшествия22 июня 2022 12:24

В Омске не могут устранить порыв трубы под незаконно установленными гаражами

Жители улицы Барнаульской сидят без воды по чужой вине
Наталья ВИРКУНЕН
Коммунальная авария лишила жителей Омска воды

Коммунальная авария лишила жителей Омска воды

Фото: Артем КИЛЬКИН

21 июня жители Барнаульского переулка в Омске пожаловались, что остались без воды из-за коммунальной аварии, сообщил «Город 55». Проблема не новая, но сотрудники ресурсной компании не могут оперативно устранить течь в подземной трубе, потому что коммуникации находятся под гаражами. При этом железные боксы здесь поставлены незаконно, без согласования с муниципалитетом, пояснили жители.

- Несмотря на многочисленные обращения в администрацию Центрального округа Омска по поводу незаконного расположения вышеуказанных гаражей (начиная с 2017 года!), чиновники не торопятся установить проблему, - пояснили пострадавшие в своем публичном обращении.

Скорее всего, для выноса незаконно установленных гаражей, администрации необходимо получить судебное решение. Возможно, проволочка кроется в этом. Главное, чего боятся жители Барнаульской улицы – скопление воды под асфальтом и строениями, которые могут подмыть фундаменты близ стоящих зданий. Как сообщили очевидцы, участок продолжает топить, а в кранах сухо.