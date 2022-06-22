Путин: ПМЭФ доказал, что зарубежный бизнес готов работать с Россией

Владимир Путин Фото: REUTERS

Иностранные бизнесмены в ходе ПМЭФ-2022 показали свое стремление и далее работать с Россией, Москва будет поддерживать эти желания, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители иностранных компаний и предприниматели показали свою готовность и далее работать на российском рынке, приспосабливаться к новым условиям, и мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие", - сказал он в ходе приветствия участникам делового форума БРИКС.

Также Путин заявил, что стратегия России неизменна. РФ готова работать со всеми на принципах равенства, отметил президент.

Кроме этого, глава государства отметил, что макроэкономическая политика Запада наносит ущерб бизнесу. Российская макроэкономическая политика показывает эффективность, отметил российский лидер

Ранее сообщалось, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России 22 июня 2022 года. Также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, отмечали в Кремле.