Сотрудники МЧС нашли пропавший в Якутии самолет Ан-30

В Якутии обнаружили пропавший самолет Ан-30 Фото: Владислав КАРПОВ/ТАСС

Пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружен в 70 километрах от аэродрома Оленек. Об этом сообщил «КП-Якутия» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

- Находившиеся на борту люди живы. Трем понадобилась помощь медиков, — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что, по предварительным данным, авиасудно совершило жесткую посадку.

Напомним, самолет пропал с радаров 22 июня. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее в Ростовской области разбился самолет Су-25. Об этом сообщила во вторник 21 июня пресс-служба Южного военного округа. Сообщается, что катастрофа произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Погиб пилот Су-25, на земле жертв и разрушений не было. Предварительная версия причины трагедии – техническая неисправность самолета. Комиссия ВКС России работает на месте происшествия, специалисты устанавливают полную картину и причины случившегося.