Путин заявил, что проблемы в мировой экономике становятся хроническими

Владимир Путин Фото: REUTERS

Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер, заявил президент России Владимир Путин в ходе приветствия участникам делового форума БРИКС.

Глава государства заявил, что западные страны проводят безответственный макроэкономический курс - в том числе, печатный станок, – все идет в ущерб бизнесу и негативно отражается на гражданах.

"Как итог, проблемы в мировой экономике становятся хроническими, фиксируется снижение деловой активности, рост безработицы, нехватка сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности. Растут цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты", - подчеркнул Путин.

Также глава государства заявил, что стратегия России неизменна. РФ готова работать со всеми на принципах равенства, отметил президент.

Кроме этого, глава государства отметил, что макроэкономическая политика Запада наносит ущерб бизнесу. Российская макроэкономическая политика показывает эффективность, отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России 22 июня 2022 года. Также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, отмечали в Кремле.