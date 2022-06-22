В Оренбурге монтажник пострадал при замене остекления на предприятии

Рабочий получил травмы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Оренбурге замена остекления на предприятии обернулась травмой и уголовным делом. Об этом сообщает портал 56orb.ru.

Прокуратура Оренбурга выяснила, что во время замены остекления на городском предприятии сильно пострадал монтажник, которого наняли для выполнения работ в цехе. 2 июня 2021 года рабочий во время демонтажа оконных рам получил серьезные травмы. Телесные повреждения, которые он получил в результате нарушения техники безопасности представляли угрозу его жизни и здоровью.

На индивидуального предпринимателя, который нанял рабочего для демонтажа остекления, возбуждено уголовное дело. Так как именно руководитель отвечал за соблюдение техники безопасности при проведении работ. Возбуждено уголовное дело.

В областном следственном комитете сообщили, что сейчас расследование завершено, материалы направлены в прокуратуру.