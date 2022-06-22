Российское правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7%

Российское правительство снизило ставку по льготной ипотеке. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Российское правительство по поручению президента РФ Владимира Путина снизило процентную ставку по льготной ипотеке до 7 процентов. Ранее ставка составляла 9 процентов. Постановление кабинета министров о снижении ставки подписано в среду 22 июня, сообщает пресс-служба правительства.

Сообщается, что срок действия программы «Льготная ипотека» остался прежним, другие ее параметры также не изменились. Таким образом льготой можно воспользоваться до конца 2022 года, размер субсидируемого кредита составит 12 млн рублей для Москвы и Московской области, также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов – 6 млн рублей.

Премьер-министр Мишустин отметил, что снижение ставки по льготной ипотеке поддержит как желающих приобрести жилье россиян, так и российскую строительную отрасль.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», - сказал Михаил Мишустин.

Напомним, снизить ставку льготной ипотеки до 7% предложил российский президент Владимир Путин.

Минфин России также предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7% для создания дополнительного спроса на жилье.