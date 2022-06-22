В Союзе автостраховщиков поддержали изменение тарифов на ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Российского Союза автостраховщиков Игорь Юргенс поддерживает предложение ЦБ о расширении тарифных коридоров по ОСАГО. В таком случае аккуратные автовладельцы не будут доплачивать за токсичных водителей.

Эксперт отметил, что это уже не первое расширение и реформа тарифов идет уже три года, при этом средние тарифы для аккуратных водителей, почти не меняются.

- но сейчас мы видим ряд категорий, убытки по которым превосходят цену, которую платят за страховку. Первыми в таком списке такси, - говорит Юргенс NEWS.ru.

Такая же ситуация коснется регионов, где активно борются с мошенничеством. Там тариф снижается, средняя цена падает, а где ситуация обратная – тариф растет.

На дня в силу вступили правила, которые изменят цены на ремонт по ОСАГО. Стоимость процедуры увеличится на 28,7%.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что не против подобных изменений, но сейчас они не очень своевременны.

-Мы можем, с одной стороны, дать свободу страховщикам, но как они ею воспользуются? Мы планирует обратиться к ЦБ за разъяснениями, - отметил Сергей Канаев.