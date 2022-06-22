Посольство Германии назвало долгом Берлина помнить о нападении нацистов на СССР

Посольство ФРГ назвало долгом Берлина помнить о нападении нацистов на СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое посольство в Москве назвало долгом Берлина помнить о нападении нацистов на СССР.

- 81 год назад в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз и принесла людям неизмеримые страдания. Долг политики Германии — помнить об этом, — говорится в сообщении дипведомства в социальных сетях.

Ранее президент России Владимир Путин в годовщину начала Великой Отечественной войны в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве у Кремлевской стены. Традиционная церемония состоялась в Александровском саду. Во время церемонии солдаты роты Почетного караула установили венок с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации», а также с лентой в цветах российского флага. Глава государства расправил ленты и склонил голову в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, после чего цветы к мемориалу возложили и другие участники церемонии.